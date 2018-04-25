《經濟通通訊社２５日專訊》美國總統特朗普表示，下周財長努欽、貿易代表萊特希澤、國
家經濟委員會主任庫德洛，以及白宮貿易顧問納瓦羅所組成的代表團將出訪中國。
特朗普認為，美國有很好的機會能與中國達成協議，但承認目前距離達成協議仍存在重大障
礙。
消息人士指，今次代表團由多個高級經濟顧問組成，顯示出特朗普政府內部存在的分歧，因
原先是努欽提出由他自己出訪中國。
特朗普未具體交代代表團會在下周何時訪華，但據悉有可能在５月３日及５月４日左右到訪
北京。（ｍｎ）
25/04/2018 08:44
【貿易開戰】美國財長率團下周訪華，啟動美中貿易談判
《經濟通通訊社２５日專訊》美國總統特朗普表示，下周財長努欽、貿易代表萊特希澤、國
家經濟委員會主任庫德洛，以及白宮貿易顧問納瓦羅所組成的代表團將出訪中國。
特朗普認為，美國有很好的機會能與中國達成協議，但承認目前距離達成協議仍存在重大障
礙。
消息人士指，今次代表團由多個高級經濟顧問組成，顯示出特朗普政府內部存在的分歧，因
原先是努欽提出由他自己出訪中國。
特朗普未具體交代代表團會在下周何時訪華，但據悉有可能在５月３日及５月４日左右到訪
北京。（ｍｎ）
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