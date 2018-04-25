《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２５日北京專電》工信部的發言人陳因在國新辦發布會表示
，已經積極配合國家稅則主管部門研究制定相當幅度降低汽車的進口關稅。確定之後將盡快發布
。
他又指，將在製造業已經基本開放的基礎上，進一步落實汽車、船舶、飛機等行業的開放要
求，放寬外資股比限制，特別是汽車行業的外資股比限制。在２０１８年將取消專用車、新能源
汽車的外資股比限制，２０２０年將取消商用車外資股比限制，２０２２年將取消乘用車外資股
比限制，並且取消在華設立合資企業不超過兩家這樣的限制。
25/04/2018 11:01
【駐京專電】工信部：積極研制相當幅度降汽車進口關稅，盡快發布
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２５日北京專電》工信部的發言人陳因在國新辦發布會表示
，已經積極配合國家稅則主管部門研究制定相當幅度降低汽車的進口關稅。確定之後將盡快發布
。
他又指，將在製造業已經基本開放的基礎上，進一步落實汽車、船舶、飛機等行業的開放要
求，放寬外資股比限制，特別是汽車行業的外資股比限制。在２０１８年將取消專用車、新能源
汽車的外資股比限制，２０２０年將取消商用車外資股比限制，２０２２年將取消乘用車外資股
比限制，並且取消在華設立合資企業不超過兩家這樣的限制。
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