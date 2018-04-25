【駐京專電】工信部：首季高技術製造業增加值增長１１﹒９％

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２５日北京專電》工信部發言人陳因在國新辦發布會表示

，一季度全國規模以上工業增加值同比增長６﹒８％，比去年全年快了０﹒２個百分點。一季度

高技術製造業增加值和固定資產投資分別增長１１﹒９％和７﹒９％，快於整體工業５﹒１個和

５﹒９個百分點，快於整體工業５﹒１個和５﹒９個百分點。

「中國製造２０２５」五大工程深入實施，集成電路、工業機器人、新能源汽車、新材料等

產業加快發展。消費品工業「三品」專項行動持續開展。製造業與互聯網融合發展不斷深化，工

業繼續向中高端邁進。

