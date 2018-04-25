【禁制中興】工信部：加快核心技術突破，集成電路基金第二期集資

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２５日北京專電》就中國發展半導體的計劃是否會受到美國

近期對中興制裁的影響，工信部發言人陳因在新聞發布會上表示，近年來在市場需求拉動下，中

國集成電路產業快速發展，整體實力顯著增強。但在芯片設計、製造能力和人才隊伍等方面還存

在差距，需加快發展。中國將堅持走開放合作道路，加快推動核心技術突破，加強國際間產業合

作。國家集成電路產業投資基金正在第二期募集資金，歡迎各方企業參與基金募集。

