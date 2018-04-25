【駐京專電】中證監：優先支持雄安新區等住房租賃項目資產證券化

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２５日北京專電》中國證監會和住房城鄉建設部聯合發布

《關於推進住房租賃資產證券化相關工作的通知》。《通知》明確了優先和重點支持領域。明確

優先支持大中城市、雄安新區等國家政策重點支持區域和利用集體建設用地建設租賃住房試點城

市的住房租賃項目開展資產證券化。

《通知》明確了開展住房租賃資產證券化的基本條件。主要包括物業已建成並權屬清晰，工

程建設質量及安全標準符合相關要求，已按規定辦理住房租賃登記備案相關手續；物業正常運營

且產生持續、穩定的現金流；原始權益人公司治理健全且最近兩年無重大違法違規行為等。

《通知》完善了住房租賃資產證券化的工作程序。鼓勵住房租賃企業結合自身運營現狀和財

務需求，開展資產證券化，明確了住房租賃資產證券化申請、受理、審核、發行的程序，並對開

展住房租賃證券化中涉及的租賃住房建設驗收、備案、交易等程序進行優化，建立綠色通道，提

高工作效率。

《通知》明確提出加強住房租賃資產證券化的監督管理。在建立健全業務合規、風控與管理

體系，建立健全自律監管體系，合理評估住房租賃資產價值，強化中介機構和發起人責任等方面

，提出了要求。

《通知》提出要營造良好政策環境，培育多元化的投資主體，鼓勵專業化機構化的建設或運

營機構，建立健全監管協作機制，支持開展住房租賃資產證券化。

《通知》稱，推進住房租賃資產證券化，將有助於盤活住房租賃存量資產，提高資金使用效

率，促進住房租賃市場發展。

