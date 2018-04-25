《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２５日北京專電》人行公布，中國銀行業金融機構３月底境
內總資產２４９﹒６萬億元（人民幣．下同），同比增長７﹒６％。中國銀行業金融機構３月底
境內總負債２２９﹒７萬億元，同比增長７﹒４％。
25/04/2018 17:08
【駐京專電】中國銀行業金融機構３月底境內總資產同比增７﹒６％
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２５日北京專電》人行公布，中國銀行業金融機構３月底境
內總資產２４９﹒６萬億元（人民幣．下同），同比增長７﹒６％。中國銀行業金融機構３月底
境內總負債２２９﹒７萬億元，同比增長７﹒４％。
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