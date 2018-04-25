【人行降準】人行：今日ＭＬＦ淨釋放資金近４千億，幣策取向不變

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２５日北京專電》人民銀行公告，大型商業銀行、股份制商

業銀行、城商行、非縣域農商行以及外資銀行人民幣存款準備金率降低１個百分點，共釋放資金

近１﹒３萬億元（人民幣．下同），相關銀行同時歸還所借人行的中期借貸便利（ＭＬＦ）共

９０００億元，兩者相抵，淨釋放資金近４０００億元。

人行稱，降準置換ＭＬＦ屬於兩種流動性調節工具的替代，在與４月中下旬企業繳稅形成對

沖後，銀行體系流動性的總量基本沒有變化，穩健中性貨幣政策取向保持不變。同時，降準置換

ＭＬＦ有利於優化流動性結構，引導金融機構增加小微企業貸款投放，適當降低小微企業融資成

本，有關落實情況將納入今年後三個季度的宏觀審慎評估（ＭＰＡ）考核。



＊澳新銀行強調幣策無寬鬆＊



近日銀行間市場資金面持續緊張，即使定向降準今日生效，但人民銀行同時在公開市場淨回

籠１５００億元，流入的資金有限，機構融出仍然謹慎。

澳新銀行發表報告認為，人行是次降準對貨幣市場產生的即時效應將逐漸減弱，下半年會降

準１００個基點。截至今年年底，中期借貸便利餘額會由３月底的４﹒９萬億元降至２﹒７萬億

元，估計人行會透過持續的定向降準來操作，但強調應該理解降準為信貸資源重新分配的政策工

具，而不是放鬆貨幣政策的形式。

