《經濟通通訊社２５日專訊》亞洲先鋒娛樂（０８４００）宣布，集團預計於今年３月３１
日止３個月，錄得未經審核虧損及全面收益總額約１７０萬元，而去年同期則錄利潤及全面收益
總額（未扣除非經常性上市開支）約４８０萬元。
集團解釋，該不利變動主要是由於（ｉ）期內來自銷售電子博彩設備及其諮詢及技術服務產
生的收益按年減少；（ｉｉ）集團期內經營開支增加；及（ｉｉｉ）集團期內毛利率降低所致。
（ｃｌ）
25/04/2018 09:19
【企業盈警】亞洲先鋒娛樂（８４００）料首季盈轉虧１７０萬元
《經濟通通訊社２５日專訊》亞洲先鋒娛樂（０８４００）宣布，集團預計於今年３月３１
日止３個月，錄得未經審核虧損及全面收益總額約１７０萬元，而去年同期則錄利潤及全面收益
總額（未扣除非經常性上市開支）約４８０萬元。
集團解釋，該不利變動主要是由於（ｉ）期內來自銷售電子博彩設備及其諮詢及技術服務產
生的收益按年減少；（ｉｉ）集團期內經營開支增加；及（ｉｉｉ）集團期內毛利率降低所致。
（ｃｌ）
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