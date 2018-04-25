【審計報告】促改善已修復堆填區管理，招標前確定工地最新狀況

《經濟通通訊社２５日專訊》審計署發表最新報告指，經審查本港１３個已修復堆填區的管

理狀況後，發現有承建商長時間沒有遵從法定和合約要求，雖然有５份堆填區修復工程合約均設

有記分制，但審計署認為制度不夠全面。該署又建議，檢視環保大道寵物公園項目工地的不尋常

地面沉降情況，務求了解將軍澳第一期堆填區的其他地方是否同樣有沉降問題，並探討沉降會否

對環保署的修復設施和修護工作產生不良影響。

審計署認為，康文署署長應盡早完成葵涌公園工程項目範圍的修訂工作，而環保大道寵物公

園則因為土地沉降，令工程合約價格高於招標前的預期，審計署認為部門需要提升估算工程項目

費用和招標階段所需時間的準確程度。該署又敦促要改善望后石谷堆填區的滲濾污水處理廠。

審計署建議政府應加快安裝先進儀器的進度，在未採用自動化數據監察系統前，確保承建商

妥善備存工地記錄，並加強監察行動，葵涌公園工程界定書應加快修訂工作。日後在容易出現地

面沉降的工地（例如已修復堆填區）推行工程項目時，應採取措施，於招標前確定工地的最新狀

況，以便進行設計工作。

另外，審計署審查政府管理公共道路挖掘工程，發現截至去年年底，６７７９宗尚待糾正的

修復工程中，有３成８個案超過兩年仍未完成修復；而在８９０９個須進行協調的工程計劃中，

４成６個案超過兩年仍處於未經協調狀況。（ｃｌ）

