【審計報告】應檢討商品說明條例執法，海?等應加強與消委會合作

《經濟通通訊社２５日專訊》審計署針對不良營商手法、不安全貨品，以及貨品重量和度量

不足的情況，建議海關、消委會及應加強合作。該署認為，現在執法機關與消委會之間在資訊交

流和個案轉介方面存在不足之處，而版權及商標調查科的執法工作可予改善之處。

審計署發表新一份報告指出，在２０１３年７月至２０１７年１２月，通訊辦引用《商品說

明條例》，就服務不當行為提出檢控的比例，只有３％；海關亦只有６％，審計署認為需要研究

檢控率偏低的原因，尤其經修訂的《商品說明條例》實施至今已逾４年，現在是適當時候全面檢

討執法事宜。

報告認為，海關執法的優次有問題，因２０１６年海關收到的貨品投訴中，有４５宗要２日

內展開調查的緊急個案，只有１２宗達標，海關解釋是有部分個案錯誤分類為緊急類別。目前，

海關的電腦系統未有製備異常情況報告以便利監察調查延遲的個案。

審計署又抽查消委會處理３０宗個案的情況，發現消委會沒有向部分不提交回覆的商戶，發

出催辦信，亦有延誤發信的情況

審計署建議，海關應該與消委會合作，確保適時完成提升電腦系統界面的工作，以便轉介個

案，而通訊事務總監亦應檢討是否有需要與消委會互通關於不良營商手法的資訊，並加倍努力，

提高解決顧客投訴計劃的使用量。消委會亦應加緊監察有關工作，確保適時處理投訴個案；並提

升其電腦系統的分析能力，以便識別嚴重和屢犯不改的不良營商手法個案。（ｃｌ）

