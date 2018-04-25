【諮詢總結】劉怡翔：創科公司回報高，惟投資者應留意風險

《經濟通通訊社２５日專訊》同股不同權及未有收入的生物科技公司可於下周一起在港提供

上市申請，財經事務及庫務局長劉怡翔出席電台節目時表示，新上市規則亦有加強保障投資者，

提高公司的披露程度。

不過他指出，創科公司回報高的同時，風險亦大，投資者需要特別留意。而部分公司可能有

在其他地方上市，投資者可以參考公司過往的業績。

他又認為，雖然本港沒有集體訴訟，但某些情況可作「代表性訴訟」，同類案件的苦主，可

以有一個代表，並將判詞延伸適用到其他訴訟方。（ｃｈ）

