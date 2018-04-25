《經濟通通訊社２５日專訊》同股不同權及未有收入的生物科技公司可於下周一起在港提供
上市申請，財經事務及庫務局長劉怡翔出席電台節目時表示，新上市規則亦有加強保障投資者，
提高公司的披露程度。
不過他指出，創科公司回報高的同時，風險亦大，投資者需要特別留意。而部分公司可能有
在其他地方上市，投資者可以參考公司過往的業績。
他又認為，雖然本港沒有集體訴訟，但某些情況可作「代表性訴訟」，同類案件的苦主，可
以有一個代表，並將判詞延伸適用到其他訴訟方。（ｃｈ）
25/04/2018 11:35
【諮詢總結】劉怡翔：創科公司回報高，惟投資者應留意風險
《經濟通通訊社２５日專訊》同股不同權及未有收入的生物科技公司可於下周一起在港提供
上市申請，財經事務及庫務局長劉怡翔出席電台節目時表示，新上市規則亦有加強保障投資者，
提高公司的披露程度。
不過他指出，創科公司回報高的同時，風險亦大，投資者需要特別留意。而部分公司可能有
在其他地方上市，投資者可以參考公司過往的業績。
他又認為，雖然本港沒有集體訴訟，但某些情況可作「代表性訴訟」，同類案件的苦主，可
以有一個代表，並將判詞延伸適用到其他訴訟方。（ｃｈ）
|生財有道25/04/2018
【FOCUS】美債息觸紅線 平錢漸行漸遠 投資股樓宜三思
|生財有道25/04/2018
【新加坡直擊】FinTech殺到 香港準備好未？
|國際動態25/04/2018
多倫多車撞行人10死 料不涉恐襲
|中國故事25/04/2018
牽手阿里騰訊 蘇寧擴張智慧零售
|生財有道24/04/2018
【諮詢總結】港交所將大致落實上市規則修訂諮詢 下周起接受申請
|中國故事24/04/2018
日企投資中國回升 內地市場變 利日高質產品
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社企廊
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰