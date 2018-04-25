【貿易開戰】美關稅清單涉去年經香港轉口至美國內地產品約２０％

《經濟通通訊社２５日專訊》商務及經濟發展局局長邱騰華的書面答覆立法會議員提問時表

示，政府對於「３０１調查」報告建議採取貿易限制措施極度關注。就美國貿易代表公布的關稅

清單，２０１７年經香港轉口至美國的相關內地產品約值５２０億元，佔所有經香港轉口至美國

的內地產品約２０％。

他表示，徵稅清單涉及多種產品以及部件。如果這些貨品被加徵２５％關稅，將會影響貨品

的市場競爭力，亦會影響本港的轉口貿易，及從事相聯支援行業及服務的香港企業。



＊要求以第三方身分參與中美磋商＊



他指，港府認為美國上述的建議措施是單方面、帶歧視性和無合理依據。自美國的調查報告

公布後，政府一直循多個途徑向美國及世貿提出跟進。有鑑於中國就美國的「２３２調查」措施

，在世貿爭端解決機制下向美國提出進行磋商的要求，港府於４月１９日（上周四）正式要求以

第三方身分參與中美之間的磋商，以維護其權益。

本月４日，邱騰華亦與本地五個商會的主席及管理層會面，商討措施對港商的影響。各商會

將進一步諮詢會員有關措施對香港轉口貿易及在內地生產有關產品的港商的影響。

美國總統於４月５日亦指示美國貿易代表考慮，依據「３０１條款」額外向總值１０００億

美元內地進口產品加徵關稅。到現時為止，有關額外徵稅的清單仍未公布。（ｃｌ）

