《經濟通通訊社２５日專訊》即月期指在夜期時段開市報３０１８５點，升６點，低水１４
３點，最新報３０１９０點，升１１點，低水１３８點，合約成交２３１３張。
Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１２０４３點，升４點，低水５１點，最新報１２０
４１點，升２點，低水５３點，合約成交８５４張。（ｄｌ）
25/04/2018 19:24
【夜期時段】即月期指最新報３０１９０點，低水１３８點
《經濟通通訊社２５日專訊》即月期指在夜期時段開市報３０１８５點，升６點，低水１４
３點，最新報３０１９０點，升１１點，低水１３８點，合約成交２３１３張。
Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１２０４３點，升４點，低水５１點，最新報１２０
４１點，升２點，低水５３點，合約成交８５４張。（ｄｌ）
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