【企業盈喜】火岩（８３４５）料首季溢利按年增加超過１００％

《經濟通通訊社２５日專訊》火岩（０８３４５）宣布，預期截至今年３月底止三個月，錄

得的溢利按年增加超過１００％。

公司指，該增加乃主要歸因於集團於去年商業化推出的多款新遊戲系列於該期間獲得了非常

好的反響，使整體收溢大幅上升所致。（ｋｙ）

