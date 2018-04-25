【香港政情】梁君彥已批准警方就許智峯搶手機事件到立法會搜證

《經濟通通訊社２５日專訊》民主黨立法會議員許智峯昨（２４日）涉嫌在會議室外，搶走

一名保安局女行政主任的手機，以圖阻止她召回議員到會議廳參與一地兩檢法案委員會會議，許

智峯其後歸還手機，而該行政主任已就事件報警。

立法會主席梁君彥指，已批准警方就事件到立法會搜證，秘書處和行管會都會配合執法部門

調查。他又指，自己有看過閉路電視片段，但認為現階段不適合評論事件。（ｃｗ）（ｚｚ）

