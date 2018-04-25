《經濟通通訊社２５日專訊》民主黨議員許智峯，涉於立法會會議室外搶走一名女行政主任
的手機。身兼律師的經民聯議員梁美芬指，議員於議會內的言行理應受《立法會（權力及特權）
條例》保障，惟是次許智峯搶手機案發時間並非正在開會，地點亦不在會議廳之內，因此不可以
與梁國雄搶時任發展局副局長馬紹祥桌上文件一案相題並論，她認為特權法對議員的保護未必適
用於許智峯身上，如果案件交到法庭，許氏或需就事件負上法律責任。（ｆｗ）（ｚｚ）
25/04/2018 18:24
【香港政情】梁美芬指特權法對議員的保護未必適用於搶手機事件
《經濟通通訊社２５日專訊》民主黨議員許智峯，涉於立法會會議室外搶走一名女行政主任
的手機。身兼律師的經民聯議員梁美芬指，議員於議會內的言行理應受《立法會（權力及特權）
條例》保障，惟是次許智峯搶手機案發時間並非正在開會，地點亦不在會議廳之內，因此不可以
與梁國雄搶時任發展局副局長馬紹祥桌上文件一案相題並論，她認為特權法對議員的保護未必適
用於許智峯身上，如果案件交到法庭，許氏或需就事件負上法律責任。（ｆｗ）（ｚｚ）
|生財有道25/04/2018
【FOCUS】美債息觸紅線 平錢漸行漸遠 投資股樓宜三思
|生財有道25/04/2018
【新加坡直擊】FinTech殺到 香港準備好未？
|國際動態25/04/2018
多倫多車撞行人10死 料不涉恐襲
|中國故事25/04/2018
牽手阿里騰訊 蘇寧擴張智慧零售
|生財有道24/04/2018
【諮詢總結】港交所將大致落實上市規則修訂諮詢 下周起接受申請
|中國故事24/04/2018
日企投資中國回升 內地市場變 利日高質產品
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社企廊
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰