【香港政情】梁美芬指特權法對議員的保護未必適用於搶手機事件

《經濟通通訊社２５日專訊》民主黨議員許智峯，涉於立法會會議室外搶走一名女行政主任

的手機。身兼律師的經民聯議員梁美芬指，議員於議會內的言行理應受《立法會（權力及特權）

條例》保障，惟是次許智峯搶手機案發時間並非正在開會，地點亦不在會議廳之內，因此不可以

與梁國雄搶時任發展局副局長馬紹祥桌上文件一案相題並論，她認為特權法對議員的保護未必適

用於許智峯身上，如果案件交到法庭，許氏或需就事件負上法律責任。（ｆｗ）（ｚｚ）

