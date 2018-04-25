《經濟通通訊社２５日專訊》民主黨立法會議員許智峯昨（２４日）涉嫌在會議室外，搶走
一名女行政主任的手機，以圖阻止該職員叫議員回到一地兩檢法案委員會開會，其後歸還。立法
會行管會將於明早（２６日）召開特別會議跟進事件，內委會亦會在下星期討論。（ｃｗ）
（ｚｚ）
25/04/2018 17:52
【香港政情】行管會明日就許智峯搶手機事件召開特別會議
《經濟通通訊社２５日專訊》民主黨立法會議員許智峯昨（２４日）涉嫌在會議室外，搶走
一名女行政主任的手機，以圖阻止該職員叫議員回到一地兩檢法案委員會開會，其後歸還。立法
會行管會將於明早（２６日）召開特別會議跟進事件，內委會亦會在下星期討論。（ｃｗ）
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