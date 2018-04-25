【香港政情】建制派將就許智峯搶手機事件去信行管會及內會

《經濟通通訊社２５日專訊》民主黨立法會議員許智峯昨（２４日）涉嫌在會議室外，搶走

一名保安局女職員的手機，以圖阻止該職員叫議員回到一地兩檢法案委員會開會，其後歸還。建

制派召集人廖長江表示，建制派已去信立法會行管會和內會，要求就事件召開特別會議。

多名建制派議員批評有關行為。廖長江認為，許智峯的道歉輕描淡寫，不覺得他有誠意地認

錯。民建聯葛珮帆形容行為野蠻，批評許智峯一直不承認其行為是「搶」，是懦夫的行為，他與

同黨的何俊賢均認為許智峯有需要辭職。（ｃｗ）（ｚｚ）

