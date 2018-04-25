【香港政情】許智峯就取走行政主任手機事件致歉

《經濟通通訊社２５日專訊》民主黨立法會議員許智峯昨天（２４日）涉嫌在會議室外，搶

走一名女行政主任的手機，並帶入男廁。許智峯今日回應事件，承認對未得政府人員同意，取走

其電話，做法不當，並至誠向該政府人員道歉。但他認為，政府以公帑及公權，派員全面監察議

員行蹤，試圖介入立法會的運作，手法不當，要求政府立即停止有關監控行為。

許智峯其後陳述事件發生的緣由。他指，昨日出席立法會會議期間，於９時許於立法會大樓

二樓的電梯大堂觀察到政府人員懷疑以紙及手提電話記錄他的出入時間等資料，他向該女行政主

任查詢後，對方否認正在記下其出入行蹤資料。

他遂要求查閱紙張，發現紙張上顯示立法會一地兩檢條例草案委員會的議員名單及其頭像，

他又向該女行政主任查詢，政府電話上記錄的資料為何，但對方沒有回答。許智峯表示，此時他

取去女行政主任手上的政府電話欲查看，但遭對方阻止，並嘗試取回電話。

其後他進入最近的洗手間，查閱電話中有關他的個人資料，約１０分鐘後，他便歸還電話予

另一政府人員。

他表示，發現政府電話中，記錄了大量立法會議員的個人資料包括於近月多次立法會會議中

個別議員分別出入立法會大樓及會議室的記錄、包括議員身處大樓的個別位置、時間及是否在大

樓內等等，７０位議員的動向在不知情情況下被記錄，質疑做法侵犯議員私隱，將會就事件中的

資料向私隱專員作出投訴。（ｆｗ）（ｚｚ）

