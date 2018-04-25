《經濟通通訊社２５日專訊》港澳辦前主任王光亞在北京被問到在香港高喊「結束一黨專政
」口號的人，可否參選立法會時，回應道：「應該不可以」。
王光亞指，憲法規定中國的政治體制是中國共產黨領導，雖然中國並非「一黨專政」，但認
為有關口號的針對性很明顯。至於應否有追溯力，王光亞則稱港澳事情跟自己已無關係。
全國人大憲法和法律委員會主任委員李飛則表示，自己不再管港澳事務，基本法委員會主任
沈春耀亦沒有回應。（ｃｗ）（ｚｚ）
25/04/2018 10:42
【香港政情】王光亞：高喊結束一黨專政的人，應不可參選立法會
《經濟通通訊社２５日專訊》港澳辦前主任王光亞在北京被問到在香港高喊「結束一黨專政
」口號的人，可否參選立法會時，回應道：「應該不可以」。
王光亞指，憲法規定中國的政治體制是中國共產黨領導，雖然中國並非「一黨專政」，但認
為有關口號的針對性很明顯。至於應否有追溯力，王光亞則稱港澳事情跟自己已無關係。
全國人大憲法和法律委員會主任委員李飛則表示，自己不再管港澳事務，基本法委員會主任
沈春耀亦沒有回應。（ｃｗ）（ｚｚ）
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