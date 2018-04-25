【香港政情】許智峰涉搶行政主任手機，將下午交待

《經濟通通訊社２５日專訊》民主黨立法會議員許智峰昨天（２４日）涉嫌在會議室外，搶

走一名女行政主任的手機，並帶入男廁。該名行政主任嘗試索回手機不果，感到驚慌，並向官員

作出報告。一段時間後，許智峰向其他政府官員交還該部手機。保安局確認該局一名女職員遭取

去手機，稱將跟進事件。

許智峰回應指，在立法會獲得一部政府人員的手機，並發現當中有大量立法會議員個人私隱

，認為事態嚴重，明顯違反私隱條例。消息指他將於下午交代詳情。（ｃｗ）（ｚｚ）

