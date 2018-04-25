《經濟通通訊社２５日專訊》前港澳辦主任王光亞指，喊「結束一黨專政」口號「應該不可
以」參選立法會。民主黨立法會議員林卓廷表認為，有關言論並非中央的統一立場。
林卓廷指，早前中聯辦主任王志民到立法會出席午宴時曾說，中國並非「一黨專政」，《基
本法》亦指中國憲法並不直接適用於香港，認為王光亞的言論或屬「恐嚇策略」，目的是要大家
噤聲。（ｃｗ）（ｚｚ）
25/04/2018 12:12
【香港政情】林卓廷認為王光亞言論並非中央的統一立場
《經濟通通訊社２５日專訊》前港澳辦主任王光亞指，喊「結束一黨專政」口號「應該不可
以」參選立法會。民主黨立法會議員林卓廷表認為，有關言論並非中央的統一立場。
林卓廷指，早前中聯辦主任王志民到立法會出席午宴時曾說，中國並非「一黨專政」，《基
本法》亦指中國憲法並不直接適用於香港，認為王光亞的言論或屬「恐嚇策略」，目的是要大家
噤聲。（ｃｗ）（ｚｚ）
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