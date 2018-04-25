《經濟通通訊社２５日專訊》今日有傳媒刊出報道指，立法會議員何君堯的家族公司－寶通
貸款置業於粉嶺高爾夫球場西南面持有約１２萬呎農地，惟何君堯未有申報該農地的利益之下，
曾於立法會投票中，對要求政府研究收回高球場的動議投下反對票。
何君堯回應提問時承認：「這間寶通是我家族的，我是代理人……即是家族我也有份」。他
強調，他的投票並無與自身利益扯上關係，但指有時有漏報是「不出奇」，非存心隱瞞。
（ｃｗ）（ｚｚ）
25/04/2018 13:40
【香港政情】涉漏報家族於粉嶺高球場旁擁土地，何君堯：需時了解
《經濟通通訊社２５日專訊》今日有傳媒刊出報道指，立法會議員何君堯的家族公司－寶通
貸款置業於粉嶺高爾夫球場西南面持有約１２萬呎農地，惟何君堯未有申報該農地的利益之下，
曾於立法會投票中，對要求政府研究收回高球場的動議投下反對票。
何君堯回應提問時承認：「這間寶通是我家族的，我是代理人……即是家族我也有份」。他
強調，他的投票並無與自身利益扯上關係，但指有時有漏報是「不出奇」，非存心隱瞞。
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