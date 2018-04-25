【香港政情】立法會大會因無人接續發言，主席宣布休會下周三再續

《經濟通通訊社２５日專訊》立法會就有關財政預算案的《２０１８撥款條例草案》今日恢

復進行二讀辯論，但於下午約４時，新民主同盟范國威發言之後，因已輪候發言的議員均不在席

，在無人接續發言之下，立法會主席梁君彥宣布休會，會議下周再續。是次為首次立法會審議財

，在無人接續發言之下，立法會主席梁君彥宣布休會，會議下周再續。是次為首次立法會審議財

政預算案相關條例時，出現因無人接續發言而致休會。

休會前最後發言的范國威直言對於忽然休會感十分愕然。他表示，在其發言之前原本有６至

７人等待發言，但他們均不在席，故直接跳到由他發言。他指，將近用畢發言時間之時，眼見在

席議員只有其本人及黃定光二人，但不知身後有否其他議員，未幾主席梁君彥即宣布休會。

他指，原本緊接其後有１３名建制及泛民議員包括梁繼昌、田北辰及黃碧雲等待發言，惟發

覺他們當時均不在席，未能在主席宣布休會前返回會議廳接續發言，而他亦來不及要求點算法定

人數，換取時間使議員回到議事廳。於主席宣布休會後，熱血公民鄭松泰及公民黨郭榮鏗方趕至

。

鄭松泰指他並非等候發言的１３人之一，當時剛好在會議廳外，眼見無人接續發言，亦第一

時間返回會議廳，但剛趕至主席已經宣布休會。至於梁繼昌則表示因當時正與土地供應專責小組

主席黃遠輝就土地供應問題開會，當知道會議廳人數不足時已第一時趕回，惟到達時梁君彥已離

去。（ｆｗ）（ｚｚ）

