《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２５日北京專電》中國證監會系統２０１８年工作會議提出
，要努力建設富有國際競爭力的中國特色資本市場。交易所是資本市場的核心機構，一個強大的
資本市場，離不開一流證券交易所的支撐。當前，中國正處在轉變發展方式、優化經濟結構、轉
換增長動力的攻堅期，逼切需要建設一流證券交易所，通過加速資本形成，為經濟轉入高質量發
展、搶佔新一輪科技革命制高點注入不竭動力。
25/04/2018 08:41
【駐京專電】中證監：努力建設富有國際競爭力的中國特色資本市場
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２５日北京專電》中國證監會系統２０１８年工作會議提出
，要努力建設富有國際競爭力的中國特色資本市場。交易所是資本市場的核心機構，一個強大的
資本市場，離不開一流證券交易所的支撐。當前，中國正處在轉變發展方式、優化經濟結構、轉
換增長動力的攻堅期，逼切需要建設一流證券交易所，通過加速資本形成，為經濟轉入高質量發
展、搶佔新一輪科技革命制高點注入不竭動力。
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