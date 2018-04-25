【擴大開放】報道指擴大進口促進對外貿易平衡指導意見正醞釀推出

《經濟通通訊社２５日專訊》據《中國證券報》報道，有關部門調研起草的《關於擴大進口

促進對外貿易平衡的指導意見》正醞釀推出。市場人士認為，包括藥品在內的吃、穿、用等部分

日用消費品進口關稅有望盡快下調，鼓勵先進技術和關鍵零部件進口方面會有新舉措，進口貿易

示範區亦有望擴大。

中國貿促會研究院國際貿易研究部主任趙萍表示，中國擴大進口的政策信號已明確釋放，未

來擴大進口的其中一個重點，是增加人民需求較集中的特色優勢產品，預計未來部分日用消費品

關稅繼續降低，汽車進口關稅可以減少５至１０個百分點。

對於鼓勵先進技術和關鍵零部件進口方面，中國機械工業聯合會執行副會長楊學桐建議，未

來可以將先進技術、設備進口與產業發展規劃結合起來，對關鍵技術實施「綠色通道」計劃，採

取降低關稅、提高通關便利化和用匯結匯便利化等一系列措施。

另外，商務部研究院國際市場研究所副所長白明認為，目前中國已建立的４個國家進口貿易

促進創新示範區主要集中在華東，分別位於上海、天津、蘇州、寧波，認為華南地區的廣東、海

南，西部地區的重慶、成都、西安的科技承接能力亦較強，可能成為進口貿易促進創新示範區擴

圍的目標，又認為進口產品的創新應該結合長江經濟帶、京津冀一體化、雄安規劃以及粵港澳大

灣區等建設。（ｋｌ）

