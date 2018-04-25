【朝鮮局勢】外媒稱習近平可能５月底前訪問北韓

《經濟通通訊社２５日專訊》據外媒報道，中國政府提議國家主席習近平在５月底訪問北韓

，趕在美國總統特朗普與北韓領導人金正恩會晤前。

報道又指，北韓據稱已表示希望安排習近平在６月訪問，在金正恩與特朗普會晤之後，但中

國擔心北韓沒有提出以美國從南韓減少或撤出軍隊作為無核化的條件，故建議習近平在兩人會面

前訪問北韓。

特朗普早前表示，將於５月或６月與金正恩會面。（ｋｌ）（ｚｚ）

