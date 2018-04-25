《經濟通通訊社２５日專訊》據外媒報道，中國政府提議國家主席習近平在５月底訪問北韓
，趕在美國總統特朗普與北韓領導人金正恩會晤前。
報道又指，北韓據稱已表示希望安排習近平在６月訪問，在金正恩與特朗普會晤之後，但中
國擔心北韓沒有提出以美國從南韓減少或撤出軍隊作為無核化的條件，故建議習近平在兩人會面
前訪問北韓。
特朗普早前表示，將於５月或６月與金正恩會面。（ｋｌ）（ｚｚ）
25/04/2018 13:38
【朝鮮局勢】外媒稱習近平可能５月底前訪問北韓
《經濟通通訊社２５日專訊》據外媒報道，中國政府提議國家主席習近平在５月底訪問北韓
，趕在美國總統特朗普與北韓領導人金正恩會晤前。
報道又指，北韓據稱已表示希望安排習近平在６月訪問，在金正恩與特朗普會晤之後，但中
國擔心北韓沒有提出以美國從南韓減少或撤出軍隊作為無核化的條件，故建議習近平在兩人會面
前訪問北韓。
特朗普早前表示，將於５月或６月與金正恩會面。（ｋｌ）（ｚｚ）
|生財有道25/04/2018
【FOCUS】美債息觸紅線 平錢漸行漸遠 投資股樓宜三思
|生財有道25/04/2018
【新加坡直擊】FinTech殺到 香港準備好未？
|國際動態25/04/2018
多倫多車撞行人10死 料不涉恐襲
|中國故事25/04/2018
牽手阿里騰訊 蘇寧擴張智慧零售
|生財有道24/04/2018
【諮詢總結】港交所將大致落實上市規則修訂諮詢 下周起接受申請
|中國故事24/04/2018
日企投資中國回升 內地市場變 利日高質產品
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社企廊
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰