【貿易開戰】中國外交部：歡迎美方來訪協商貿易問題

《經濟通通訊社２５日專訊》中國外交部發言人陸慷在例行記者會上表示，歡迎美方官員來

訪，就兩國經貿問題進行磋商。

陸慷指，單邊方式永遠不能解決兩國經貿問題，敦促美方提供有關中國違反世貿組織規則的

證據。

另外，陸慷又稱，中國高度重視人權問題並取得客觀顯著進步，期望有關國家放棄在中國人

權問題上偏見。

美國國務院早前發布全球人權年報，將中國列為「道義上應受譴責」的國家。（ｋｌ）

