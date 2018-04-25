《經濟通通訊社２５日專訊》外媒報道，德國運動服裝製造商彪馬（Ｐｕｍａ）首席執行官
古爾登（Ｂｊｏｒｎ Ｇｕｌｄｅｎ）表示，集團打算把生產工序從中國遷往亞洲其他市場，以
防美國總統特朗普對中國製造的鞋類和服裝加徵關稅：「過去兩個月我們的採購人員一直在尋找
替代生產地。」古爾登補充，彪馬目前未把任何生產線轉出中國。
目前，彪馬產品有三分之一是在中國生產，其餘產能分布在亞洲其他市場。（ｅｙ）
25/04/2018 17:03
【貿易開戰】Ｐｕｍａ憂美對華出口服裝徵稅，生產線或撤出中國
《經濟通通訊社２５日專訊》外媒報道，德國運動服裝製造商彪馬（Ｐｕｍａ）首席執行官
古爾登（Ｂｊｏｒｎ Ｇｕｌｄｅｎ）表示，集團打算把生產工序從中國遷往亞洲其他市場，以
防美國總統特朗普對中國製造的鞋類和服裝加徵關稅：「過去兩個月我們的採購人員一直在尋找
替代生產地。」古爾登補充，彪馬目前未把任何生產線轉出中國。
目前，彪馬產品有三分之一是在中國生產，其餘產能分布在亞洲其他市場。（ｅｙ）
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