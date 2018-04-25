【聚焦人幣】中間價終止五連跌，人幣兌一美元即期開市貶６０點

《經濟通通訊社２５日專訊》隔晚美匯指數先升後回，人民幣兌一美元中間價今報

６﹒３０６６，較上個交易日升１６３點子，升幅創３月３０日以來最大，終止五連跌。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開６０點子，報６﹒３０６０，上個交易日即期

匯率收盤報６﹒３０００。（ｋｌ）

