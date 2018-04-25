《經濟通通訊社２５日專訊》隔晚美匯指數先升後回，人民幣兌一美元中間價今報
６﹒３０６６，較上個交易日升１６３點子，升幅創３月３０日以來最大，終止五連跌。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開６０點子，報６﹒３０６０，上個交易日即期
匯率收盤報６﹒３０００。（ｋｌ）
25/04/2018 09:38
【聚焦人幣】中間價終止五連跌，人幣兌一美元即期開市貶６０點
《經濟通通訊社２５日專訊》隔晚美匯指數先升後回，人民幣兌一美元中間價今報
６﹒３０６６，較上個交易日升１６３點子，升幅創３月３０日以來最大，終止五連跌。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開６０點子，報６﹒３０６０，上個交易日即期
匯率收盤報６﹒３０００。（ｋｌ）
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