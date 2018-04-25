【聚焦人幣】人幣兌美元即期收市大跌２０４點子，報６﹒３２０４

《經濟通通訊社２５日專訊》受累於指標的十年期美國國債孳息率４年來首次觸及３％而提

振美元影響，人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開６０點子，跌幅其後一度收窄至７點

子，見６﹒３００７，但已是全日高位，午後跌幅顯著擴大，低見６﹒３２４０，大跌２４０點

子，收報６﹒３２０４，跌２０４點子。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現跌２４３點子，報６﹒３２１０，日內暫時最多跌過２６９

點子。

今日人民幣兌一美元中間價報６﹒３０６６，較上個交易日升１６３點子，升幅創３月３０

日以來最大，終止五連跌。（ｋｌ）

