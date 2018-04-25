【海航動向】海航集團與天津政府就航空運輸等簽署多項合作協議

《經濟通通訊社２５日專訊》海航集團旗下公司與天津港保稅區管理委員會、天津津誠資本

公司等數家機構在航空運輸、商貿物流、金融創新等領域簽訂多項合作協議。

集團旗下海航物流與天津津誠國有資本投資運營有限公司簽訂了合作協議，其中物流服務將

依托海航基礎（滬：６００５１５）參與天津住宅集團混改工作。未來將通過「增＋轉」的方式

進行混改，將天津住宅集團整體改制為國有參股的混合所有制企業。（ｅｎ）

