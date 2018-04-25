《經濟通通訊社２５日專訊》國務院常務會議決定針對小微和高科技企業再推出７項減稅措
施，料全年可為企業多減稅６００多億元人民幣。
從５月１日起，對納稅人設立的資金帳簿減半印花稅，其他帳簿全免印花稅。會議亦要求加
強對小微企業，三農等普惠金融服務，落實好已定政策等。（ｅｎ）
25/04/2018 19:01
【國務會議】國務院對小微和高科技企業再減稅，全年料逾六百億元
《經濟通通訊社２５日專訊》國務院常務會議決定針對小微和高科技企業再推出７項減稅措
施，料全年可為企業多減稅６００多億元人民幣。
從５月１日起，對納稅人設立的資金帳簿減半印花稅，其他帳簿全免印花稅。會議亦要求加
強對小微企業，三農等普惠金融服務，落實好已定政策等。（ｅｎ）
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