【國務會議】國務院對小微和高科技企業再減稅，全年料逾六百億元

《經濟通通訊社２５日專訊》國務院常務會議決定針對小微和高科技企業再推出７項減稅措

施，料全年可為企業多減稅６００多億元人民幣。

從５月１日起，對納稅人設立的資金帳簿減半印花稅，其他帳簿全免印花稅。會議亦要求加

強對小微企業，三農等普惠金融服務，落實好已定政策等。（ｅｎ）

