  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

25/04/2018 11:30

【ＦＯＣＵＳ】美債息觸紅線，平錢漸行漸遠，投資股樓宜三思

　　【ＦＯＣＵＳ】十年期美債收益率終於「里程碑」式地升破３％「心理紅線」，為２０１４
年１月來首次。儘管機構對此是否真正引發股票恐慌拋售潮看法分歧，但道指周二（２４日）挫
４２４點或１﹒７％，錄去年３月以來最長的五連跌，並拖累港股今早低開１４９點失守１００
天線，或很大程度預示市場情緒逆轉。債息上升除了蠶食企業利潤、打壓美股估值，十年期國債
孳息作為汽車、房屋、企業貸款的黃金基準，更或是通脹全面捲土重來的強烈信號。

＊無風險收益升，料促全球投資組合重估＊

　　十年期美債收益率繼周一（２３日）錄得２﹒９９８０％的逾四年高位，周二盤中高見
３﹒００３％，令市場驚呼「Ｔｏｕｃｈ　３％　Ｍｉｌｅｓｔｏｎｅ」。
　　傳統智慧認為，有政府信用背書的十年期美債，其無風險基準收益率如升破３％，意味著可
更果斷地與股票等高風險資產競爭。以標普５００指數股票的平均股息收益率
（Ｅａｒｎｉｎｇｓ　Ｙｉｅｌｄ）２％計，其與十年期美債收益率之差已收窄至金融海嘯後最
低水平，此將不可避免促使全球投資者重新評估整體投資組合。
　　「新債王」Ｊｅｆｆ　Ｇｕｎｄｌａｃｈ亦視３％為定義３０年債券牛市終結的指標，摩根
士丹利更警告，倘若債息突破３％，則表明進一步升逾３﹒２５％為時不遠。
　　此外，十年期美債收益率上升意味著低借貸成本時代漸成過去。儘管可口可樂、卡特彼勒等
多間公司首季業績搶鏡，但除非未來企業業績續隨利率上漲而相應提高，否則不足以吸引投資者
支付相對豐厚的價格來持有股票。

＊顯全球通脹環境惡化，高油價吞噬現金＊

　　有別於年初的一輪急漲，今次債息攀升主要由商品價格上漲驅動。而十年期美債息率１月突
破２﹒７％的近四年高位，２月升逾２﹒９４％，則是由特朗稅改、聯儲縮表所觸發。
　　瑞士聯合私立銀行（ＵＢＰ）就稱，美債當前走勢反映投資者認為全球通脹環境正在惡化，
貿易摩擦和制裁導致石油、金屬、以及受到關稅衝擊的其它一些產品將在某一階段價格上漲。
　　年初迄今，國際原油價格已上漲逾１２％，同期道瓊斯工業平均指數則下跌逾３％。反映全
球供需的倫敦布蘭特（Ｂｒｅｎｔ）６月期油周二盤中曾觸及７５﹒４７美元，錄２０１４年
１１月以來新高，法國外貿銀行駐美國的首席經濟師Ｊｏｓｅｐｈ　ＬａＶｏｒｇｎａ就指，「
沒有甚麼比油價上漲更快從經濟吸走現金（Ｎｏｔｈｉｎｇ　ｃａｎ　ｓｕｃｋ
ｃａｓｈｆｌｏｗ　ｏｕｔ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｅｃｏｎｏｍｙ　ｆａｓｔｅｒ　ｔｈａｎ　
ｒｉｓｉｎｇ　ｏｉｌ　ｐｒｉｃｅｓ）。」
　　稍早時《路透社》引述消息人士稱，全球最大石油出口國沙特樂見油價升至每桶８０美元甚
或１００美元，以提振其國家石油公司沙特阿美ＩＰＯ估值。

＊聯儲恐加速轉鷹，中港市場利率同步漲＊

　　除了原油，銅、鐵礦石、航煤等大宗商品的價格今年亦持續上漲。過去兩周，倫敦金屬交易
所（ＬＭＥ）期鋁一度觸及２０１１年７月以來峰值水平；期鎳刷新２０１５年２月以來新高；
期銅亦升破７０００美元大關。
　　長債息和大宗商品價格雙雙攀升，或令美聯儲加快升息步伐。利率期貨最新顯示，市場已重
新預期今年加息次數，其中加息４次機率已至４３％，顯著高於一個月前的３３％。
　　芝加哥諮詢公司Ｂｉａｎｃｏ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ負責人Ｊｉｍ　Ｂｉａｎｃｏ表示，人們
擔心通貨膨脹會保持黏性，其重申美聯儲將在未來兩年內上調利率６次的看法。
　　本港方面，港元１個月期銀行間同業拆息（Ｈｉｂｏｒ）昨日現逾９年來最大漲幅，跳漲
１８個基點至１﹒２２％。中國１年期和１０年期國債中標利率今年來的漲勢亦冠絕全球，今日
續發的１０年期中標孳息率料達３﹒５５％。
　　種種跡象顯示，平錢時代或已終結，港樓、港股未來走勢是續歌舞昇平還是風高浪急，大手
下注之前還宜三思。《經濟通通訊社記者　俞瑾》

返回新聞主頁

最新專題
More
生財有道25/04/2018
【FOCUS】美債息觸紅線 平錢漸行漸遠 投資股樓宜三思
生財有道25/04/2018
【新加坡直擊】FinTech殺到 香港準備好未？
國際動態25/04/2018
多倫多車撞行人10死 料不涉恐襲
中國故事25/04/2018
牽手阿里騰訊 蘇寧擴張智慧零售
生財有道24/04/2018
【諮詢總結】港交所將大致落實上市規則修訂諮詢 下周起接受申請
中國故事24/04/2018
日企投資中國回升 內地市場變 利日高質產品
人氣文章
財經新聞
評論
專題
生活副刊
DIVA
最近7天
最近30天
暢所欲妍 ． 屈穎妍
在黑洞發現新大陸 166
國金與投資 ． 曾廣標
特朗普單挑中俄？ 69
Bella vita 美好生活 ． 葉子僑 Bella
【美容篇】凍齡童顏的秘密竟然是跑步？ 3
有種生活
【溫柔的死別】不再冷冰冰！90後喪禮策劃師打造暖心告別禮
健康Video
【營養師教煮】豆腐三部曲！第二式「夠惹味」豆腐野菜煎餅 4
鬆一鬆 ． 通通
【心理測驗】從「擠牙膏」的習慣，一秒看出你的性格！ 2
政經頑石不低頭 ． 石鏡泉
中美貿戰今周定音？ 7 新文章
我家私房菜 ． 韋太
【女士恩物】翠玉瓜杏鮑菇炒牛肉 2
食療新意思 ． 陳沛思
【健脾養胃】鮮淮山蓮藕紅蘿蔔排骨湯 1
小薯茶水間
【職場心理學】你的辦公桌如何，你的性格也必如何？
第一桶金 ． 方元
每年10% 賣出銀行股換馬買Fintech股 2
香港街頭美食
【覓食油麻地】像築地員工飯堂般自由搭配！1cm厚切海鮮丼+和風洋食稻庭烏冬 2
抗癌煮意 ． Polly
【對抗致癌牛油】自家製天然牛油果香桃彼得包 2
陶冬天下 ． 陶冬
美債臨近大關口 手機觸動產業鏈
足球俱樂部 ． 主教練
軍心不穩 摩帥搶杯振士氣 5年無冠 普捷天奴輸唔起
打工秘笈
【別被牽著走】做全職、炒散都好！自己前路自己負責！ 3
中環人 ． 溫天納
中國會採納甚麽方式抗衡美國？ 2
欣欣食乜嘢 ． 曾欣欣
【奧米加3皇者】魚油 vs 磷蝦油！人體吸收程度大不同
星座命理
【佢又嬲咗我？】想愛情美滿？找個最善解人意的人！
女子愛財 ． 唐德玲
港美息差 觸發套息潮
暢所欲妍 ． 屈穎妍
語言偽術之至高境界 109
改朝換代Digital ． Jimmy Leung
【將帥無能累死三軍】330億元死貨賣唔出，H&M究竟發生了甚麼？ 4
健康解「迷」
【真的是平民燕窩？】要留神！常吃桃膠易增腎臟負擔！ 4
欣欣食乜嘢 ． 曾欣欣
【咖啡會致癌？】不用怕！註冊營養師為你拆解謬誤 2
健康Video
【坐骨神經痛】坐姿不良手尾長，兩招防患未然 3
國金與投資 ． 曾廣標
千億美元戰役的底牌 20
玄來更精彩 ． 黃美雲
【真人真事】以為中風實被松鼠附身？高人妙招化解驚奇事件 2
政是有心 ． 余君雋
戴耀廷胡言亂語，害死香港；譚耀宗心領神會，解讀中央 21
小薯茶水間
【好工不如好老細！】5點幫你認清Leader和Boss的分別 5
我要退休 ． 羅國森、曾智華
退休要靠小超人
足球俱樂部 ． 主教練
皇馬巴塞拜仁穩入4強　歐聯抽籤無形之手若現 2
「男」言之隱 NEW
解開治療不舉的誤解
香港街頭美食
【滷肉飯控出動】百年懷舊古早味！8大台灣人氣滷肉飯登陸香港 2
為理發聲 ． 石老師工作室
不懂避嫌 何以為官 27
形象UP！ ． 藍婷
【Ball場穿搭有學問】出席隆重場合，就等於要性感裝扮嗎？ 1
Bella vita 美好生活 ． 葉子僑 Bella
【美容篇】凍齡童顏的秘密竟然是跑步？ 3
中環人 ． 溫天納
中國在貿易戰中的勝算
有種生活
【溫柔的死別】不再冷冰冰！90後喪禮策劃師打造暖心告別禮
樓市點評 ． 汪敦敬
【大遷徙下的樓市變遷】有需要而不買樓 如何抵抗大都會衝擊？ 9
Member Zone
經濟通攝影記者張嘉奇於《前線‧焦點 2017》新聞攝影比賽獲得季軍
產品簡介

【etnet Bonus賞你】LCX x We Bare Bears禮品

經濟通攝影記者張嘉奇於《前線‧焦點 2017》新聞攝影比賽獲得季軍

【得獎名單】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
SEG 社企廊