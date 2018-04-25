【ＦＯＣＵＳ】美債息觸紅線，平錢漸行漸遠，投資股樓宜三思

【ＦＯＣＵＳ】十年期美債收益率終於「里程碑」式地升破３％「心理紅線」，為２０１４

年１月來首次。儘管機構對此是否真正引發股票恐慌拋售潮看法分歧，但道指周二（２４日）挫

４２４點或１﹒７％，錄去年３月以來最長的五連跌，並拖累港股今早低開１４９點失守１００

天線，或很大程度預示市場情緒逆轉。債息上升除了蠶食企業利潤、打壓美股估值，十年期國債

孳息作為汽車、房屋、企業貸款的黃金基準，更或是通脹全面捲土重來的強烈信號。



＊無風險收益升，料促全球投資組合重估＊



十年期美債收益率繼周一（２３日）錄得２﹒９９８０％的逾四年高位，周二盤中高見

３﹒００３％，令市場驚呼「Ｔｏｕｃｈ ３％ Ｍｉｌｅｓｔｏｎｅ」。

傳統智慧認為，有政府信用背書的十年期美債，其無風險基準收益率如升破３％，意味著可

更果斷地與股票等高風險資產競爭。以標普５００指數股票的平均股息收益率

（Ｅａｒｎｉｎｇｓ Ｙｉｅｌｄ）２％計，其與十年期美債收益率之差已收窄至金融海嘯後最

低水平，此將不可避免促使全球投資者重新評估整體投資組合。

「新債王」Ｊｅｆｆ Ｇｕｎｄｌａｃｈ亦視３％為定義３０年債券牛市終結的指標，摩根

士丹利更警告，倘若債息突破３％，則表明進一步升逾３﹒２５％為時不遠。

此外，十年期美債收益率上升意味著低借貸成本時代漸成過去。儘管可口可樂、卡特彼勒等

多間公司首季業績搶鏡，但除非未來企業業績續隨利率上漲而相應提高，否則不足以吸引投資者

支付相對豐厚的價格來持有股票。



＊顯全球通脹環境惡化，高油價吞噬現金＊



有別於年初的一輪急漲，今次債息攀升主要由商品價格上漲驅動。而十年期美債息率１月突

破２﹒７％的近四年高位，２月升逾２﹒９４％，則是由特朗稅改、聯儲縮表所觸發。

瑞士聯合私立銀行（ＵＢＰ）就稱，美債當前走勢反映投資者認為全球通脹環境正在惡化，

貿易摩擦和制裁導致石油、金屬、以及受到關稅衝擊的其它一些產品將在某一階段價格上漲。

年初迄今，國際原油價格已上漲逾１２％，同期道瓊斯工業平均指數則下跌逾３％。反映全

球供需的倫敦布蘭特（Ｂｒｅｎｔ）６月期油周二盤中曾觸及７５﹒４７美元，錄２０１４年

１１月以來新高，法國外貿銀行駐美國的首席經濟師Ｊｏｓｅｐｈ ＬａＶｏｒｇｎａ就指，「

沒有甚麼比油價上漲更快從經濟吸走現金（Ｎｏｔｈｉｎｇ ｃａｎ ｓｕｃｋ

ｃａｓｈｆｌｏｗ ｏｕｔ ｏｆ ｔｈｅ ｅｃｏｎｏｍｙ ｆａｓｔｅｒ ｔｈａｎ

ｒｉｓｉｎｇ ｏｉｌ ｐｒｉｃｅｓ）。」

稍早時《路透社》引述消息人士稱，全球最大石油出口國沙特樂見油價升至每桶８０美元甚

或１００美元，以提振其國家石油公司沙特阿美ＩＰＯ估值。



＊聯儲恐加速轉鷹，中港市場利率同步漲＊



除了原油，銅、鐵礦石、航煤等大宗商品的價格今年亦持續上漲。過去兩周，倫敦金屬交易

所（ＬＭＥ）期鋁一度觸及２０１１年７月以來峰值水平；期鎳刷新２０１５年２月以來新高；

期銅亦升破７０００美元大關。

長債息和大宗商品價格雙雙攀升，或令美聯儲加快升息步伐。利率期貨最新顯示，市場已重

新預期今年加息次數，其中加息４次機率已至４３％，顯著高於一個月前的３３％。

芝加哥諮詢公司Ｂｉａｎｃｏ Ｒｅｓｅａｒｃｈ負責人Ｊｉｍ Ｂｉａｎｃｏ表示，人們

擔心通貨膨脹會保持黏性，其重申美聯儲將在未來兩年內上調利率６次的看法。

本港方面，港元１個月期銀行間同業拆息（Ｈｉｂｏｒ）昨日現逾９年來最大漲幅，跳漲

１８個基點至１﹒２２％。中國１年期和１０年期國債中標利率今年來的漲勢亦冠絕全球，今日

續發的１０年期中標孳息率料達３﹒５５％。

種種跡象顯示，平錢時代或已終結，港樓、港股未來走勢是續歌舞昇平還是風高浪急，大手

下注之前還宜三思。《經濟通通訊社記者 俞瑾》

