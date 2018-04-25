【本港樓市】將軍澳天晉ＩＩＩ期一房７５５萬元沽，創屋苑新高

《經濟通通訊社２５日專訊》中原地產表示，將軍澳天晉本月暫錄約８宗成交，實用平均呎

價約１９６４２元，屋苑最新錄得ＩＩＩＡ期１Ａ座中層Ｄ室，實用面積３６６平方呎，一房間

隔，外望正東開揚景，最初叫價７３０萬元，最終反價２５萬，以７５５萬元成交，折合實用呎

價２０６２８元，創屋苑一房戶新高價，以及澳南區一房新高價。

新買家為用家，上址原業主於２０１４年９月以４８０萬元買入單位，持貨４年，現易手帳

面獲利２７５萬元離場，單位期內升值５７﹒３％。（ｃｙ）

