【本港樓市】太古城三房２７０５萬易手，業主帳面賺１８２５萬元

《經濟通通訊社２５日專訊》中原地產表示，太古城４月錄得１８宗成交，平均實用呎價約

２１５００元。

分行促成成交單位為太古城紫樺閣高層Ａ室，實用面積１１１４平方呎，建築面積１２３７

平方呎，３房套間隔及工人房，向東北，坐享全海景。業主３月底放盤，叫價２９００萬元，最

終以２７０５萬元將單位連租約易手，折合平均實用呎價２４２８２元。

買家屬於外區用家。原業主於２００７年１月以８８０萬元買入單位，一直作收租用途，持

貨１１年，帳面獲利１８２５萬元，單位升值超過２倍。（ｃｙ）

