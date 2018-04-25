《經濟通通訊社２５日專訊》中原地產表示，太古城４月錄得１８宗成交，平均實用呎價約
２１５００元。
分行促成成交單位為太古城紫樺閣高層Ａ室，實用面積１１１４平方呎，建築面積１２３７
平方呎，３房套間隔及工人房，向東北，坐享全海景。業主３月底放盤，叫價２９００萬元，最
終以２７０５萬元將單位連租約易手，折合平均實用呎價２４２８２元。
買家屬於外區用家。原業主於２００７年１月以８８０萬元買入單位，一直作收租用途，持
貨１１年，帳面獲利１８２５萬元，單位升值超過２倍。（ｃｙ）
25/04/2018 16:00
【本港樓市】太古城三房２７０５萬易手，業主帳面賺１８２５萬元
《經濟通通訊社２５日專訊》中原地產表示，太古城４月錄得１８宗成交，平均實用呎價約
２１５００元。
分行促成成交單位為太古城紫樺閣高層Ａ室，實用面積１１１４平方呎，建築面積１２３７
平方呎，３房套間隔及工人房，向東北，坐享全海景。業主３月底放盤，叫價２９００萬元，最
終以２７０５萬元將單位連租約易手，折合平均實用呎價２４２８２元。
買家屬於外區用家。原業主於２００７年１月以８８０萬元買入單位，一直作收租用途，持
貨１１年，帳面獲利１８２５萬元，單位升值超過２倍。（ｃｙ）
|生財有道25/04/2018
【FOCUS】美債息觸紅線 平錢漸行漸遠 投資股樓宜三思
|生財有道25/04/2018
【新加坡直擊】FinTech殺到 香港準備好未？
|國際動態25/04/2018
多倫多車撞行人10死 料不涉恐襲
|中國故事25/04/2018
牽手阿里騰訊 蘇寧擴張智慧零售
|生財有道24/04/2018
【諮詢總結】港交所將大致落實上市規則修訂諮詢 下周起接受申請
|中國故事24/04/2018
日企投資中國回升 內地市場變 利日高質產品
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社企廊
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰