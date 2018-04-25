《經濟通通訊社２５日專訊》由平保（０２３１８）分拆的平安好醫生（０１８３３）本周
一（２３日）首日招股，據悉，平安好醫生首兩日孖展獲超購２８０倍。
平安好醫生明日（２６日）中午截標，預計５月４日主板掛牌上市，招股價介乎５０﹒８元
至５４﹒８元，以每手１００股計，入場費約為５５３５﹒２２元。（ｇｌ）
25/04/2018 09:05
【ＩＰＯ反應】傳平安好醫生（１８３３）首兩日孖展超購２８０倍
《經濟通通訊社２５日專訊》由平保（０２３１８）分拆的平安好醫生（０１８３３）本周
一（２３日）首日招股，據悉，平安好醫生首兩日孖展獲超購２８０倍。
平安好醫生明日（２６日）中午截標，預計５月４日主板掛牌上市，招股價介乎５０﹒８元
至５４﹒８元，以每手１００股計，入場費約為５５３５﹒２２元。（ｇｌ）
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