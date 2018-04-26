《經濟通通訊社２６日專訊》由平保（０２３１８）分拆的平安好醫生（０１８３３）今午
（２６日）正式截止認購，據市場消息指，統計１７間券商，累積已借約１６８４億元孖展，以
其公開籌５﹒７億元計，超購２９４﹒４倍。
該股預計５月４日主板掛牌上市，招股價介乎５０﹒８元至５４﹒８元，以每手１００股計
，入場費約為５５３５﹒２２元。（ｍｌ）
26/04/2018 09:05
【ＩＰＯ反應】消息指，平安好醫生孖展超購逾２９４倍
《經濟通通訊社２６日專訊》由平保（０２３１８）分拆的平安好醫生（０１８３３）今午
（２６日）正式截止認購，據市場消息指，統計１７間券商，累積已借約１６８４億元孖展，以
其公開籌５﹒７億元計，超購２９４﹒４倍。
該股預計５月４日主板掛牌上市，招股價介乎５０﹒８元至５４﹒８元，以每手１００股計
，入場費約為５５３５﹒２２元。（ｍｌ）
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