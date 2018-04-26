【ＩＰＯ反應】消息指，平安好醫生孖展超購逾２９４倍

《經濟通通訊社２６日專訊》由平保（０２３１８）分拆的平安好醫生（０１８３３）今午

（２６日）正式截止認購，據市場消息指，統計１７間券商，累積已借約１６８４億元孖展，以

其公開籌５﹒７億元計，超購２９４﹒４倍。

該股預計５月４日主板掛牌上市，招股價介乎５０﹒８元至５４﹒８元，以每手１００股計

，入場費約為５５３５﹒２２元。（ｍｌ）

