【嚟緊炒Ｄ乜－友邦】中國業務強勁跑贏同業，趁低吸納待首季數據

《經濟通通訊社記者李靜儀２６日報道》友邦保險（０１２９９）在２月份公布截至２０１

７年１１月３０日止的年度業績後，各大行對其業務前景看法有異，但對於中國保險市場增長潛

力這一點無有懷疑。隨著中國加快開放金融保險行業的消息陸續公布，多間大行隨即唱好料友邦

最受惠於相關政策，友邦股份於本月１１日更一度破頂高見７２﹒１元，惟及後因港股受貿易戰

消息影響而跟隨回落。先不論外圍因素影響，友邦的中國業務持續增長，本港及多個亞洲市場亦

見復甦，相信能在２０１８年度上半年的業績反映出來，股價有望再度尋頂。



＊去年新業務價值增長２７﹒７％＊



友邦截至２０１７年１１月３０日止的年度溢利６１﹒２億美元，按年增４７％；每股盈利

０﹒５１美元，末期息分派每股７４﹒３８港仙，按年亦增１６﹒７％。業績報告中亦公布了多

項重要指標數據，當中新業務價值（ＶＮＢ）增長２７﹒７％至３５﹒１２億美元，升幅稍勝市

場預期的２７﹒３％；年化新保費（ＡＮＰ）則上升１８﹒９％至６０﹒９２美元；內涵價值

（ＥＶ）營運溢利增長則達１９％至６９﹒９７億美元。

以市場分布來看，香港仍是友邦最大業務所在地，２０１７度稅後營運溢利錄１６﹒３６億

美元，佔比達３５﹒２％；泰國及中國位列第二及三，佔比分別為１８﹒６％及１３﹒８％。



＊兩大策略抵禦中國市場短期逆風＊



中國市場方面，成為友邦業務增長的主要動力，２０１７年度中國市場的新業務價值增幅最

大，按年增５４﹒５％至８﹒２８億美元。中國的中產人口及收入持續增長，有助支持整個中國

保險市場發展。

中國保險業前景向好的同時，市場競爭亦大，但友邦明確定位有助其於同業中跑出：（ｉ）

在內地市場主打純保險產品，集中於市場較成熟的產品有助長遠發展；（ｉｉ）深化營銷員策略

及對營銷員培訓，亦利用保險科技一台平令營銷渠道更多元化。

友邦將於５月４日公布今年首季度新業務價值增長數字。本月初大和研究報告中指出，友邦

中國公布今年首兩月數據表現造好，毛保費按年增長４３％，同期中國整體壽險行業跌２４％。

以上數據顥示，友邦在中國市場的清晰獨特定位，有助其抵禦短期行業逆風，甚至趁機搶奪市佔

率，相信亦能在即將公布的首季新業務價值數字中反映出來。



＊外資持股上限放寬，贏在起跑線＊



過往外資保險公司打入中國市場，除特別個案外，一律只可以合資方式營運，但中國保監會

去年公布的「１３４號文件」顯示，外資持股五年後不設上限，外資公司可在中國１００％獨資

營運。

友邦的中國壽險公司現時由其１００％持股，政策實施後難免會增加與其他外資公司的競爭

。然而，即使政策讓外資公司增持中國合資保險公司股份，亦需要中資股東願意出售股權才成事

，現時中國保險業前景佳，中資公司出售股份的意欲相對低，政策實施後外資仍需花大量時間才

可追上友邦現已實現的全資持股方式。因此，友邦可謂「起跑較快」，加上自身的跨境服務能力

及於亞洲市場相較成熟的經營，進一步擴展中國內地的銷售渠道，有利長遠發展。



＊香港新業務價值佔比高達４２％＊



友邦在中國內地市場增長雖最快，但香港仍是其最主要市場，２０１７年度香港新業務價值

增長３４﹒３％至

１５﹒５９億美元，佔比達４２％，較中國市場的新業務價值仍高８８％；香港市場去年下半年

度較高利潤率的保障和儲蓄產品的銷售表現尤為向好。

友邦去年上半年度在零售獨立財務顧問渠道特別強勁的帶動下，香港新業務價值增長幅度超

乎市場預期達５４％，下半年的表現雖回復正常化，但仍有

１７％的增長。雖然本港市場增長，無疑來自內地訪港旅客對長期保障及儲蓄產品的需求，但近

年本地保險市場見復甦，去年度來自本地市場的新業務價值增長達２０％。



＊大馬市場穩增，泰國星洲見復甦＊



除中港兩地市場外，友邦業務還覆蓋亞太區內其他１６個市場，包括泰國、新加坡、馬來西

亞、菲律賓等，當中馬來西亞及新加坡市場去年度新業務價值佔比分別約６％及８％。友邦馬來

西亞新業務價值增長１１﹒１％，達２﹒２億美元。新加坡市場全年雖然下跌２％，但下年度已

按年升７％，比上半年按年跌１１％已大為改善，總體開始見復甦跡象。

友邦泰國市場市場方面，去年度新業務價值減少約１％至３﹒８１億美元。友邦泰國近年改

革以市場為主導的代理團隊，不少分析認為當地市場已見復甦跡象；加上去年１０月與

Ｂａｎｇｋｏｋ Ｂａｎｋ就建立新的１５年銀行保險夥伴關係達成協議，相信能成為推動今年

上半年業績表現。



＊大和上望８８元，瑞信看８１元＊



友邦將於５月４日公布２０１８年首季度經營數字，瑞信及大和等多間大行亦看好其新業務

價值增長，分別預測為增長２１％及２４％，較市場綜合預測升幅１６％為高。瑞信預料，友邦

中國業務有力跑贏國內同業，首兩月的保費增長達４３％；而在首季度業務穩固及匯率因素利好

下，將集團盈測調高３％，目標價由７７元升至８１元，評級維持「優於大市」。

大和料友邦首季度增長主要來自中國市場， 中國放寬外資入股金融機構，並成為友邦股價

催化劑，故維持「買入」投資者評級，屬行內金融股首選，目標價維持８８元不變。

友邦股價自高位回吐壓力不大，加上首季度經營表現惹來憧憬，故走勢上在６８元水平買入

風險不大，可博再上試歷史高位７２﹒１元，若成功衝破，可向各大行最新目標平均價７７﹒５

元進發。



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表列友邦近年業績表現：

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（美元） ２０１７年度 ２０１６年度 ２０１５年度 ２０１４年度

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總收入 ３８３﹒３０億元 ２８１﹒９６億元 ２３３﹒４７億元 ２５４﹒３３億元

（＋３５﹒９％） （＋２０﹒８％） （－８﹒２％） （＋１６﹒２％）



溢利 ６１﹒２０億元 ４１﹒６４億元 ２７﹒６５億元 ３４﹒５０億元

（＋４７﹒０％） （＋５０﹒６％） （－１９﹒９％） （＋２２﹒２％）



派息 １２﹒８０７仙 １１﹒０４４仙 ８﹒９９６仙 ６﹒４４８仙

（＋１５﹒９％） （＋２２﹒８％） （＋３９﹒５％） （＋１７﹒５％）



新業務 ３５﹒１２億 ２７﹒５０億 ２１﹒９８億 １８﹒４５億

價值 （＋２７﹒７％） （＋２５﹒１％） （＋１９﹒１％） （＋２３﹒８％）

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表列友邦２０１７年度各市場表現：

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稅後營運溢利 溢利佔比 新業務價值 新業務價值

（美元） （美元） 按年變動＊

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香港 １６﹒３６億 ３５％ １５﹒５９億 ＋３４％

泰國 ８﹒６５億 １８％ ３﹒８１億 － １％

中國 ６﹒３９億 １３％ ８﹒２８億 ＋５４％

新加坡 ５﹒０４億 １０％ ３﹒１１億 － ２％

馬來西亞 ２﹒７２億 ５％ ２﹒２０億 ＋１１％

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＊固定匯率計



表列部分大行對友邦最新評級及目標價：

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大行 評級 目標價

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大和 買入 ８８﹒０元

中金 買入 ８５﹒０元

瑞信 跑贏大市 ８１﹒０元

高盛 買入 ７７﹒０元

大摩 增持 ７５﹒０元

麥格理 跑輸大市 ５９﹒０元

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平均價 ７７﹒５元

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