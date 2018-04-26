【禁制中興】中興（７６３）決定對美禁令採取法律行動，繼續停牌

《經濟通通訊社２６日專訊》中興通訊（００７６３）（深：００００６３）公布，管理層

已決定採取相關美國法律下可採取與禁令相關的某些行動，該行動的公開披露，取決於公司美國

法律顧問的建議，以及公司與美國政府相關部門的溝通情況等因素。

公告表示，公司將維持停牌，以待進一步發布內幕消息公告，內容包括該行動等事項。

美國商務部於上周一（１６日）對中興通訊祭出７年的「禁售令」，嚴禁美國廠商再賣零組

件或晶片給中興。（ｔｔ）

