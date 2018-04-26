  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

26/04/2018 11:46

【貿易開戰】特朗普在白宮與蘋果庫克進行私人會談，討論貿易事宜

　　《經濟通通訊社２６日專訊》美國目前與中國貿易關係緊張，美國總統特朗普與兩名高級幕
僚與蘋果行政總裁庫克討論貿易議題。
　　特朗普在白宮橢圓形辦公室與庫克進行私人會談，在場還包括白宮國家經濟委員會主任庫德
洛及美國貿易代表萊特希澤。
　　特朗普下周將派代表團前往中國，以緩和美中緊張關係，若兩國爆發貿易戰，在中國生產的
蘋果及其他硬件製造商將受到影響。
　　白宮官員指會談氣氛良好，但未有透露討論細節。特朗普在與庫克會面前表示，兩人將討論
美國長年以來在貿易方面受到許多國家不公平對待的情況。（ｍｎ）

返回新聞主頁

最新專題
More
剖析天下26/04/2018
【FOCUS】華為捲中美交火 侵侵代表團訪京恐難言和
國際動態26/04/2018
美朝峰會選址 蒙古新加坡之爭
生財有道25/04/2018
【FOCUS】美債息觸紅線 平錢漸行漸遠 投資股樓宜三思
生財有道25/04/2018
【新加坡直擊】FinTech殺到 香港準備好未？
國際動態25/04/2018
多倫多車撞行人10死 料不涉恐襲
中國故事25/04/2018
牽手阿里騰訊 蘇寧擴張智慧零售
人氣文章
財經新聞
評論
專題
生活副刊
DIVA
最近7天
最近30天
暢所欲妍 ． 屈穎妍
在黑洞發現新大陸 234
國金與投資 ． 曾廣標
特朗普單挑中俄？ 69
有種生活
【溫柔的死別】不再冷冰冰！90後喪禮策劃師打造暖心告別禮
Bella vita 美好生活 ． 葉子僑 Bella
【美容篇】凍齡童顏的秘密竟然是跑步？ 5
政經頑石不低頭 ． 石鏡泉
中美貿戰今周定音？ 7
言歸政傳 ． Jenny Yin
許智峯小學雞搶手機驚動警察叔叔　形象清袋無眼睇！ 36 新文章
小薯茶水間
【職場心理學】你的辦公桌如何，你的性格也必如何？
第一桶金 ． 方元
每年10% 賣出銀行股換馬買Fintech股 2
陶冬天下 ． 陶冬
美債臨近大關口 手機觸動產業鏈
抗癌煮意 ． Polly
【對抗致癌牛油】自家製天然牛油果香桃彼得包 3
足球俱樂部 ． 主教練
軍心不穩 摩帥搶杯振士氣 5年無冠 普捷天奴輸唔起
欣欣食乜嘢 ． 曾欣欣
【奧米加3皇者】魚油 vs 磷蝦油！人體吸收程度大不同 1
星座命理
【佢又嬲咗我？】想愛情美滿？找個最善解人意的人！
中環人 ． 溫天納
中國會採納甚麽方式抗衡美國？ 2
玄來更精彩 ． 黃美雲
【職場神話】女版馬雲　由月薪500到上億美元企業揸弗人！ 1 新文章
我要退休 ． 羅國森、曾智華
政府年金不足之處
What's On
【白鞋的心碎史】遍尋洗鞋攻略！總結5招清潔白鞋的秘訣
廣告背後 ． 袁靜
【他患了病？】一成長者患認知障礙！被忽視只因沒表面病徵？ 4
我做Marketing ． Michael & Derek
【求職小貼士】勿掉以輕心！誰說Application letter不重要？ 3
娛樂情報
蔡少芬內地劇「港普腔」亂Rap爆紅 網民︰笑到有腹肌
暢所欲妍 ． 屈穎妍
語言偽術之至高境界 109
改朝換代Digital ． Jimmy Leung
【將帥無能累死三軍】330億元死貨賣唔出，H&M究竟發生了甚麼？ 4
健康解「迷」
【真的是平民燕窩？】要留神！常吃桃膠易增腎臟負擔！ 4
國金與投資 ． 曾廣標
千億美元戰役的底牌 20
欣欣食乜嘢 ． 曾欣欣
【咖啡會致癌？】不用怕！註冊營養師為你拆解謬誤 2
健康Video
【坐骨神經痛】坐姿不良手尾長，兩招防患未然 3
政是有心 ． 余君雋
戴耀廷胡言亂語，害死香港；譚耀宗心領神會，解讀中央 21
玄來更精彩 ． 黃美雲
【真人真事】以為中風實被松鼠附身？高人妙招化解驚奇事件 2
小薯茶水間
【好工不如好老細！】5點幫你認清Leader和Boss的分別 5
為理發聲 ． 石老師工作室
不懂避嫌 何以為官 27
我要退休 ． 羅國森、曾智華
退休要靠小超人
足球俱樂部 ． 主教練
皇馬巴塞拜仁穩入4強　歐聯抽籤無形之手若現 2
有種生活
【溫柔的死別】不再冷冰冰！90後喪禮策劃師打造暖心告別禮
言歸政傳 ． Jenny Yin
許智峯小學雞搶手機驚動警察叔叔　形象清袋無眼睇！ 36 新文章
香港街頭美食
【滷肉飯控出動】百年懷舊古早味！8大台灣人氣滷肉飯登陸香港 2
「男」言之隱 NEW
解開治療不舉的誤解
Bella vita 美好生活 ． 葉子僑 Bella
【美容篇】凍齡童顏的秘密竟然是跑步？ 5
形象UP！ ． 藍婷
【Ball場穿搭有學問】出席隆重場合，就等於要性感裝扮嗎？ 1
樓市點評 ． 汪敦敬
【大遷徙下的樓市變遷】有需要而不買樓 如何抵抗大都會衝擊？ 9
中環人 ． 溫天納
中國在貿易戰中的勝算
產品簡介

【etnet Bonus賞你】LCX x We Bare Bears禮品

經濟通攝影記者張嘉奇於《前線‧焦點 2017》新聞攝影比賽獲得季軍

【得獎名單】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
SEG 社企廊