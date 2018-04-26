《經濟通通訊社２６日專訊》美國目前與中國貿易關係緊張，美國總統特朗普與兩名高級幕
僚與蘋果行政總裁庫克討論貿易議題。
特朗普在白宮橢圓形辦公室與庫克進行私人會談，在場還包括白宮國家經濟委員會主任庫德
洛及美國貿易代表萊特希澤。
特朗普下周將派代表團前往中國，以緩和美中緊張關係，若兩國爆發貿易戰，在中國生產的
蘋果及其他硬件製造商將受到影響。
白宮官員指會談氣氛良好，但未有透露討論細節。特朗普在與庫克會面前表示，兩人將討論
美國長年以來在貿易方面受到許多國家不公平對待的情況。（ｍｎ）
26/04/2018 11:46
【貿易開戰】特朗普在白宮與蘋果庫克進行私人會談，討論貿易事宜
《經濟通通訊社２６日專訊》美國目前與中國貿易關係緊張，美國總統特朗普與兩名高級幕
僚與蘋果行政總裁庫克討論貿易議題。
特朗普在白宮橢圓形辦公室與庫克進行私人會談，在場還包括白宮國家經濟委員會主任庫德
洛及美國貿易代表萊特希澤。
特朗普下周將派代表團前往中國，以緩和美中緊張關係，若兩國爆發貿易戰，在中國生產的
蘋果及其他硬件製造商將受到影響。
白宮官員指會談氣氛良好，但未有透露討論細節。特朗普在與庫克會面前表示，兩人將討論
美國長年以來在貿易方面受到許多國家不公平對待的情況。（ｍｎ）
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