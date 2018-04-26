【新股上市】天保（１６７１）暗盤開２﹒４元，高招股價逾２６％

《經濟通通訊社２６日專訊》天保能源（０１６７１）明日（２７日）掛牌，今日於輝立暗

盤交易系統，開市價２﹒４元，較招股價１﹒９元高出２６﹒３２％。每手２０００股，若不計

手續費，每手賺１０００元。

此外，該股於耀才證券暗盤交易系統中，現報２﹒７元，比招股價高４２﹒１２％。

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