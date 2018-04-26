《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》中國商務部發言人高峰在例行發布會表示
，對於美方言論中方將按照底線思維方式做好任何應對的準備。目前已有部分中國企業因為不確
定性放棄了美國市場。
他又指，中國反對所有形式的單邊主義和保護主義，希望美國多做順應世界發展潮流的事情
。
他並表示，中國與歐盟就美國２３２調查擁有共識。敦促美方放棄單邊主義做法，通過磋商
解決分歧，希望美方遵守ＷＴＯ規則。
26/04/2018 10:33
【貿易開戰】商務部：對美方言論中方將按底線思維做好應對準備
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》中國商務部發言人高峰在例行發布會表示
，對於美方言論中方將按照底線思維方式做好任何應對的準備。目前已有部分中國企業因為不確
定性放棄了美國市場。
他又指，中國反對所有形式的單邊主義和保護主義，希望美國多做順應世界發展潮流的事情
。
他並表示，中國與歐盟就美國２３２調查擁有共識。敦促美方放棄單邊主義做法，通過磋商
解決分歧，希望美方遵守ＷＴＯ規則。
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