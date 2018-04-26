【貿易開戰】商務部：對美方言論中方將按底線思維做好應對準備

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》中國商務部發言人高峰在例行發布會表示

，對於美方言論中方將按照底線思維方式做好任何應對的準備。目前已有部分中國企業因為不確

定性放棄了美國市場。

他又指，中國反對所有形式的單邊主義和保護主義，希望美國多做順應世界發展潮流的事情

。

他並表示，中國與歐盟就美國２３２調查擁有共識。敦促美方放棄單邊主義做法，通過磋商

解決分歧，希望美方遵守ＷＴＯ規則。

