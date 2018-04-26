《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》中國商務部發言人高峰在例行發布會表示
，將進一步降低汽車和部分日用消費品的進口關稅，正研究進一步擴大進口的系列措施，將降低
進口商品總體稅率。
26/04/2018 10:41
【駐京專電】商務部：進一步降低汽車和部分日用消費品進口關稅
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》中國商務部發言人高峰在例行發布會表示
，將進一步降低汽車和部分日用消費品的進口關稅，正研究進一步擴大進口的系列措施，將降低
進口商品總體稅率。
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