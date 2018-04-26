《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》中國商務部發言人高峰在例行發布會表示
，歐盟延長對中國鋼纜、鋼索反傾銷措施五年，該案措施的實施長達十九年，延長措施缺乏經濟
合理性。希望歐方能以建設性態度，加強與中方的溝通、合作，特別是推進兩國產業間的交流合
作，推進相關產業的可持續發展。
26/04/2018 10:56
【駐京專電】商務部：歐盟延長對中國鋼纜等反傾銷措施缺合理性
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》中國商務部發言人高峰在例行發布會表示
，歐盟延長對中國鋼纜、鋼索反傾銷措施五年，該案措施的實施長達十九年，延長措施缺乏經濟
合理性。希望歐方能以建設性態度，加強與中方的溝通、合作，特別是推進兩國產業間的交流合
作，推進相關產業的可持續發展。
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