【駐京專電】商務部：抓緊研究以雄安新區為核心的河北自貿區方案

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》《河北雄安新區規劃綱要》提出，雄安新

區將積極擴大對內對外開放，商務部新聞發言人高峰就此表示，商務部作為國務院自貿試驗區工

作部級聯席會議辦公室，將與河北省一起，會同相關部門抓緊研究總體方案。

他表示，將把改革開放作為雄安新區發展的根本動力，以自貿區為載體，爭取在重點領域和

關鍵環節先行先試，並率先取得突破。努力形成一批可復制可推廣的經驗，為全國提供示範，力

爭把雄安新區打造成為新時代改革開放的新高地。

