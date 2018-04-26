《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》《河北雄安新區規劃綱要》提出，雄安新
區將積極擴大對內對外開放，商務部新聞發言人高峰就此表示，商務部作為國務院自貿試驗區工
作部級聯席會議辦公室，將與河北省一起，會同相關部門抓緊研究總體方案。
他表示，將把改革開放作為雄安新區發展的根本動力，以自貿區為載體，爭取在重點領域和
關鍵環節先行先試，並率先取得突破。努力形成一批可復制可推廣的經驗，為全國提供示範，力
爭把雄安新區打造成為新時代改革開放的新高地。
26/04/2018 11:32
【駐京專電】商務部：抓緊研究以雄安新區為核心的河北自貿區方案
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》《河北雄安新區規劃綱要》提出，雄安新
區將積極擴大對內對外開放，商務部新聞發言人高峰就此表示，商務部作為國務院自貿試驗區工
作部級聯席會議辦公室，將與河北省一起，會同相關部門抓緊研究總體方案。
他表示，將把改革開放作為雄安新區發展的根本動力，以自貿區為載體，爭取在重點領域和
關鍵環節先行先試，並率先取得突破。努力形成一批可復制可推廣的經驗，為全國提供示範，力
爭把雄安新區打造成為新時代改革開放的新高地。
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