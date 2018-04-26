《經濟通通訊社２６日專訊》史美倫今日獲港交所（００３８８）董事會委任為主席，港交
所行政總裁李小加表示，９年前首次來到港交所，當時史美倫是行政總裁物色委員會的成員。她
透露，當時史美倫曾問自己為何可以勝任行政總裁一職，他當時答稱自己不能勝任，因自己的廣
東話並不流暢，亦不熟識資訊科技等。
但他表示，自己講出一番誠實的話後，獲得委員會積極回應，並形容自己與史美倫是「一見
鍾意」，其後亦與史美倫一直保持密切聯繫，對史美倫回來港交所感到高興。（ｃｈ）
26/04/2018 14:07
【港所新帥】李小加：曾自稱不能勝任ＣＥＯ，與史美倫保持聯繫
《經濟通通訊社２６日專訊》史美倫今日獲港交所（００３８８）董事會委任為主席，港交
所行政總裁李小加表示，９年前首次來到港交所，當時史美倫是行政總裁物色委員會的成員。她
透露，當時史美倫曾問自己為何可以勝任行政總裁一職，他當時答稱自己不能勝任，因自己的廣
東話並不流暢，亦不熟識資訊科技等。
但他表示，自己講出一番誠實的話後，獲得委員會積極回應，並形容自己與史美倫是「一見
鍾意」，其後亦與史美倫一直保持密切聯繫，對史美倫回來港交所感到高興。（ｃｈ）
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