【土地供應】表列土地小組諮詢１８選項

《經濟通通訊社２６日專訊》土地供應專責小組提出１８選項作公開諮詢，諮詢期５個月，

詳請見下表：



短中期選項（即有潛力於未來大約１０年內提供額外土地）

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１﹒棕地發展

２﹒利用私人的新界農地儲備

３﹒利用私人遊樂場地契約用地作其他用途

４﹒重置及整合佔地廣的康樂設施

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中長期選項（即有潛力於未來大約１０年至３０年內提供額外土地）

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１﹒維港以外近岸填海

２﹒發展東大嶼都會

３﹒利用岩洞及地下空間

４﹒於新界發展更多新發展區

５﹒發展香港內河碼頭用地

６﹒發展郊野公園邊陲地帶兩個試點

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概念性選項（即暫時未能確定其可提供額外土地的時間和數量）

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１﹒長遠發展香港內河碼頭用地及鄰近用地

２﹒發展郊野公園邊陲地帶其他地點

３﹒增加「鄉村式發展」地帶的發展密度

４﹒於現有運輸基建設施上作上蓋發展

５﹒利用公用事業設施用地的發展潛力

６﹒重置葵青貨櫃碼頭

７﹒葵青貨櫃碼頭上蓋發展

８﹒填平部分船灣淡水湖作新市鎮發展

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（ｋｙ）

