港元拆息連續３天全線走高，商務及經濟發展局局長邱騰華稱，本港息口仍處於低水平，暫
未見中小企有借貸危機，又表示港府備有「雨褸」及「雨傘」，以備不時之需。
邱騰華昨於印尼雅加達出席活動，他回應記者提問時稱，香港按揭證券公司現時仍然為中小
企融資擔保計劃，至於要增加更多融資支援措施，則只適宜在經濟市況不穩期間推出，但以現時
的本港經濟市況尚未見有關需要。《香港經濟日報》
26/04/2018 08:22
【港匯弱勢】邱騰華：港元拆息走高，中小企未見借貸危機
港元拆息連續３天全線走高，商務及經濟發展局局長邱騰華稱，本港息口仍處於低水平，暫
未見中小企有借貸危機，又表示港府備有「雨褸」及「雨傘」，以備不時之需。
邱騰華昨於印尼雅加達出席活動，他回應記者提問時稱，香港按揭證券公司現時仍然為中小
企融資擔保計劃，至於要增加更多融資支援措施，則只適宜在經濟市況不穩期間推出，但以現時
的本港經濟市況尚未見有關需要。《香港經濟日報》
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