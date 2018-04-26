【企業盈喜】信義香港料首季純利按年增長約１２倍至１５倍

《經濟通通訊社２６日專訊》信義香港（０８３２８）發盈喜，預料截至今年３月底止首季

純利較去年同期１２﹒４萬元大幅增加，並預期按年增長約１２倍至１５倍。

董事認為，該增加乃由於銷售汽車玻璃並提供維修及安裝服務不斷增加導致收益及盈利增加

；銷售鋰電池產品導致收益及盈利增加，而此分部於去年同期並無貢獻收益並錄虧損；叉車貿易

導致收益及盈利增加，而去年同期並無此項貿易活動。（ｋｙ）

